У Білому домі підтвердили арешт хакерів REvil російською ФСБ. Один із затриманих причетний до атаки на Colonial Pipeline

В адміністрації президента США підтвердили факт затримання хакерської групи REvil у Росії.
Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного високопосадовця.
За його словами, РФ поінформувала США про арешт хакерів. Серед затриманих також був учасник атаки на найбільший американський паливний трубопровід Colonial Pipeline у травні 2021 року. Атаку приписували групі DarkSide — за інформацію про неї США оголосили нагороду, проте арешт представника REvil може свідчити про звʼязок між цими групами хакерів.
Чиновник заявив, що США вітають затримання хакерів, але не знають мотивів таких дій з боку російської влади. «На наш погляд, ці події ніяк не повʼязані із тим, що зараз відбувається між Росією і Україною», — додав він.
Окремо чиновник зазначив, що США не мають договору про екстрадицію з Росією, але американська сторона очікує, що хакери постануть перед судом.
- 14 січня ФСБ повідомила про затримання 14 членів групи хакерів REvil. Двох учасників — Андрія Бессонова і Романа Муромського — того ж дня відправили до СІЗО. У ФСБ говорили, що провели операцію після звернення правоохоронних органів США.
- За даними американських спецслужб, у березні 2021 року REvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити $50 мільйонів у криптовалюті Monero, а у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою REvil стала найбільша мʼясопереробна компанія у світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у розмірі $11 мільйонів у біткоїнах. У липні REvil зламали Kaseya, вимагаючи $50 млн.
- Після цього американські спецслужби за підтримки «іноземного партнера» зламали сервери REvil. Після цього хакери вимушено припинили свою діяльність.
- У листопаді 2021 року Міністерство юстиції США звинуватило громадянина України Ярослава Васинського за статтями, повʼязаними із кібершахрайством. Його вважають учасником REvil.