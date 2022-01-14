ФСБ Росії за запитом Білого дому затримала хакерів з угруповання REvil

Федеральна служба безпеки РФ після звернення правоохоронних органів США затримала хакерів з угруповання REvil.
У 14 членів угруповання провели обшуки та вилучили понад 426 мільйонів рублів, $600 тисяч, €500 тисяч, а також обладнання та 20 автомобілів преміум-класу.
Затриманим висунули звинувачення за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу Росії — незаконний обіг платіжних засобів.
За версією ФСБ, ці хакери розробили шкідливе програмне забезпечення та організували розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних громадян. Особи затриманих не розкривають.
- Група REvil стала загальновідомою після атаки на найбільшу у світі мʼясопереробну компанію JBS, яка заплатила хакерам $11 мільйонів за відновлення зашифрованої інформації. Після цього група атакувала американську компанію Kaseya, яка надає мережеві послуги компаніям, що не мають власних IT-департаментів.
- Після цього американські спецслужби за підтримки «іноземного партнера» зламали сервери хакерського угруповання REvil, яке повʼязують із Кремлем. Воно зникло з даркнету в липні, але хто саме зламав його сервери — невідомо. Після зламу хакери вимушено припинили свою діяльність.