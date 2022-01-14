ФСБ Росії за запитом Білого дому затримала хакерів з угруповання REvil

Федеральна служба безпеки РФ після звернення правоохоронних органів США затримала хакерів з угруповання REvil.

У 14 членів угруповання провели обшуки та вилучили понад 426 мільйонів рублів, $600 тисяч, €500 тисяч, а також обладнання та 20 автомобілів преміум-класу.

Затриманим висунули звинувачення за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу Росії — незаконний обіг платіжних засобів.

За версією ФСБ, ці хакери розробили шкідливе програмне забезпечення та організували розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних громадян. Особи затриманих не розкривають.