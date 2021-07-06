«Ситуація вийшла з-під контролю». Хакери зменшили суму викупу за дешифрування файлів після кібератаки на IT-компанію Kaseya

Хакерська група REvil, що, імовірно, стоїть за останньою масштабною кібератакою, від якої постраждали понад тисячу фірм у всьому світі, оголосила про готовність обговорити суму викупу. Раніше хакери вимагали $70 мільйонів за дешифрування файлів усіх жертв.

Про це повідомляє CNBC.

Співробітнику IT-компанії Krebs Stamos Group вдалося вийти на звʼязок зі зловмисниками й обговорити викуп — хакери зменшили суму до $50 мільйонів.

Експерти з компʼютерної безпеки вважають, що хакери переоцінили свої сили, зашифрувавши величезний масив даних.

«Попри гучні заяви в їхньому блозі, я думаю, що ситуація вийшла у них з-під контролю», — вважає Аллан Ліска, представник компанії Recorded Future, яка займається кібербезпекою.