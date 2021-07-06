«Ситуация вышла из-под контроля». Хакеры уменьшили сумму выкупа за дешифровку файлов после кибератаки на IT-компанию Kaseya

Хакерская группа REvil, которая, вероятно, стоит за последней масштабной кибератакой, затронувшей более тысячи фирм во всем мире, объявила о готовности обсудить сумму выкупа. Ранее хакеры требовали $70 миллионов за дешифровку файлов всех жертв.

Об этом сообщает CNBC.

Сотруднику IT-компании Krebs Stamos Group удалось выйти на связь со злоумышленниками и обсудить выкуп — хакеры уменьшили сумму до $50 миллионов.

Эксперты по компьютерной безопасности считают, что хакеры переоценили свои силы, зашифровав огромный массив данных.

«Несмотря на громкие заявления в их блоге, я думаю, что ситуация вышла у них из-под контроля», — считает Аллан Лиска, представитель компании Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности.