Кибератака на американскую IT-компанию Kaseya: хакеры требуют $70 миллионов за дешифровку файлов всех жертв

Предполагаемые российские хакеры из группировки REvil, которую подозревают в массированной кибератаке на американскую IT-компанию Kaseya, потребовали выкуп в размере $70 миллионов в биткоинах за разблокирование данных.

Соответствующее требование хакеры обнародовали в блоге REvil.

Эксперт по кибербезопасности компании Recorded Future оценил требование как подлинное, поскольку REvil ведет этот блог с 2020 года.

Одна из крупнейших кибератак заблокировала работу тысяч различных компаний во всем мире. Группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносное обновление.

Хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета.