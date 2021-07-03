Хакеры одновременно атаковали около 200 американских компаний

В США хакеры совершили кибератаку на около 200 американских компаний. Они атаковали IT-компанию Kaseya.

Об этом пишет Reuters.

Злоумышленники использовали программы, которые вымогают деньги. Они напали на компанию Kaseya в Майами, что привело к сбою в работе 200 других компаний.

В самой Kaseya подтвердили, что хакеры атаковали программное обеспечение VSA, которое активно используется в США корпоративными сетями. IT-специалисты используют его для мониторинга и управления серверами, компьютерами и другими устройствами.