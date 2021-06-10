Хакеры взломали почту и соцсети главы канцелярии премьера Польши. Он подозревает в этом Россию или Беларусь

Хакеры взломали личную электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши и его жены.

Об этом он сообщил в Twitter.

Михал Дворчик заявил, что хакеры также смогли проникнуть на его аккаунты в соцсетях. По его мнению, к этому, вероятно, причастны хакеры из России или Беларуси. Он отметил, что похищенная из почтового ящика информация публиковалась в Telegram.

Учитывая, что ему уже 11 лет запрещен въезд в Россию и Беларусь и он активно поддерживает демократические преобразования на территории стран бывшего СССР, Дворчик воспринимает взлом почты как «широко развернутые дезинформационные действия, содержащие фальсифицированную и манипуляционную информацию».

«Без сомнения, следует утверждать, что целью этой кибератаки является дезинформация, и в связи с этим соответствующие спецслужбы Республики Польша принимают необходимые меры, чтобы разобраться в ситуации», — подчеркнул Дворчик.