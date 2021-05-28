Microsoft заявила о крупной хакерской атаке на госагентства США. Ее провела российская Nobelium

На этой неделе ряд государственных агентств США, научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческие организаций подверглись скоординированной хакерской атаке со стороны группы Nobelium.

Об этом сообщил вице-президент Microsoft Том Берт.

Он отмечает, что Nobelium связана с Россией и это та же структура, которая стоит за атаками на клиентов программного обеспечения (ПО) SolarWinds, через которое российские хакеры атаковали американские структуры в 2020 году.

В этот раз хакеры атаковали 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах, но основной удар был нацелен на Агентство США по международному развитию, которое связывает правозащитные организации. Они получили доступ к маркетинговой системе агентства и разослали письма с фишинговыми ссылками для загрузки на компьютеры вредоносного ПО. Это открывало хакерам разные возможности – от кражи данных до заражения других компьютеров в сети.

Много атак были автоматически заблокированы системой Microsoft, но сейчас компания уведомляет все цели хакеров о случившемся.

Ущерб от атаки пока устанавливается.