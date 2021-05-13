Байден подписал указ об усилении киберзащиты США после атаки на трубопровод Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден подписал указ об усилении киберзащиты инфраструктуры страны в свете атаки на компанию Colonial Pipeline.

Об этом пишет BBC.

Издание не раскрывает подробностей, однако сообщает, что подробный приказ устанавливает строгие сроки для внедрения мер по усилению безопасности для всех государственных ведомств.

Решение Байдена последовало за атакой, которая 7 мая остановила работу топливного трубопровода в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.

Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».