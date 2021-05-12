В США начался дефицит бензина из-за хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Ряд штатов ввели чрезвычайное положение

США начал охватывать дефицит топлива на фоне приостановки работы крупнейшего в стране топливного трубопровода Colonial Pipeline, который 7 мая подвергся хакерской атаке.

Как сообщает Bloomberg, дефицит затронул почти все южные штаты и «пошел» на север.

Топливные терминалы на конце трубопровода штатах Нью-Джерси и Пенсильвания начинают ограничивать поставки. Юг США уже столкнулся с дефицитом и ростом цен. Штат Вирджиния пострадал больше всех — там топливо закончилось на 7,6% заправочных станциях штата. Подобная ситуация в Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Джорджии и других штатах. На заправках выстраиваются очереди и людям иногда приходится ждать по 5 часов, чтобы заправиться.

U.S. Energy Information Administration

Компании TravelCenters of America приходится ввозить топливо из других регионов, чтобы свести к минимуму перебои в поставках, но это крайне сложно. Ежедневный объем поставок Colonial — 2,5 миллиона баррелей.

Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, что является самым высоким показателем с 2014 года и на 2,5% выше уровня недельной давности.

Ряд южных штатов ввели чрезвычайное положение. Флорида пошла на такой шаг сегодня — там сняли ограничения на размер бензовозов, въезжающих в штат, и запретили взвинчивать цены.