В США начался дефицит бензина из-за хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Ряд штатов ввели чрезвычайное положение

США начал охватывать дефицит топлива на фоне приостановки работы крупнейшего в стране топливного трубопровода Colonial Pipeline, который 7 мая подвергся хакерской атаке.
Как сообщает Bloomberg, дефицит затронул почти все южные штаты и «пошел» на север.
Топливные терминалы на конце трубопровода штатах Нью-Джерси и Пенсильвания начинают ограничивать поставки. Юг США уже столкнулся с дефицитом и ростом цен. Штат Вирджиния пострадал больше всех — там топливо закончилось на 7,6% заправочных станциях штата. Подобная ситуация в Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Джорджии и других штатах. На заправках выстраиваются очереди и людям иногда приходится ждать по 5 часов, чтобы заправиться.
Компании TravelCenters of America приходится ввозить топливо из других регионов, чтобы свести к минимуму перебои в поставках, но это крайне сложно. Ежедневный объем поставок Colonial — 2,5 миллиона баррелей.
Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, что является самым высоким показателем с 2014 года и на 2,5% выше уровня недельной давности.
Ряд южных штатов ввели чрезвычайное положение. Флорида пошла на такой шаг сегодня — там сняли ограничения на размер бензовозов, въезжающих в штат, и запретили взвинчивать цены.
- 7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».
- По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что зашифровали данные на компьютерах. Они останутся заблокированными, если им не заплатят выкуп. Какую сумму требуют хакеры — неизвестно.