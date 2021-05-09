Крупнейший топливный трубопровод США пострадал от кибератаки. Начато расследование

Американский оператор крупнейшего в стране топливного трубопровода Colonial Pipeline стал жертвой хакерской атаки, которая 7 мая привела к приостановке всех операций.

Об этом сообщают Reuters, USA Today и Bloomberg.

Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. В Colonial Pipeline заявили, что стали жертвой вируса-шифровальщика (вымогателя), который не только остановил работу трубы, но и повлиял на некоторые информационные системы. Их уже перевели в оффлайн-режим, чтобы ограничить угрозу.

Инцидент имел место на фоне возросшего в США беспокойства относительно уязвимости ее критической инфраструктуры.

Аналитики предупредили, что длительная остановка трубопровода в течении недели приведет к росту цен на бензин почти по всей территории страны. Кроме этого, могут быть проблемы с заправкой самолетов в крупных аэропортах.

Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства. Правительство США также объявило о начале расследования. Некоторые конгрессмены уже заявили, что хакеры явно профессионалы и работали группой, возможно в интересах иностранного государства.