Крупнейший топливный трубопровод США пострадал от кибератаки. Начато расследование

Американский оператор крупнейшего в стране топливного трубопровода Colonial Pipeline стал жертвой хакерской атаки, которая 7 мая привела к приостановке всех операций.
Об этом сообщают Reuters, USA Today и Bloomberg.
Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. В Colonial Pipeline заявили, что стали жертвой вируса-шифровальщика (вымогателя), который не только остановил работу трубы, но и повлиял на некоторые информационные системы. Их уже перевели в оффлайн-режим, чтобы ограничить угрозу.
Инцидент имел место на фоне возросшего в США беспокойства относительно уязвимости ее критической инфраструктуры.
Аналитики предупредили, что длительная остановка трубопровода в течении недели приведет к росту цен на бензин почти по всей территории страны. Кроме этого, могут быть проблемы с заправкой самолетов в крупных аэропортах.
Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства. Правительство США также объявило о начале расследования. Некоторые конгрессмены уже заявили, что хакеры явно профессионалы и работали группой, возможно в интересах иностранного государства.
- Власти США в прошлом году обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Американские СМИ сообщали, что от атаки пострадали 50 организаций и ведомств, среди которых Минобороны и Минэнерго. Хакерам удалось похитить тысячи писем сотрудников Госдепа США.
- В апреле в администрации президента пришли к выводу, что за атакой стоит Россия.