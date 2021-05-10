CNN: Кибератаку на крупнейший трубопровод США осуществили хакеры DarkSide из России

За кибератаку на крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline несет ответственность группа хакеров из России под названием DarkSide.

Об этом заявил бывший чиновник из сферы кибербезопасности, пишет CNN. Также о причастности российских хакеров со ссылкой на собственные источники сообщают BBC, Bloomberg, NBC News и The Washington Post.

По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что данные, которые остались на компьютерах в сети компании и были зашифрованы, останутся заблокированными, если им не заплатят выкуп. Какую сумму требуют хакеры — неизвестно.

По мнению экспертов по кибербезопасности, DarkSide избегает нападений на объекты в России, которую обвиняют в сокрытии киберпреступников.

В США из-за блокирования работы трубопровода объявлено чрезвычайное положение.