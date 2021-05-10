CNN: Кибератаку на крупнейший трубопровод США осуществили хакеры DarkSide из России

За кибератаку на крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline несет ответственность группа хакеров из России под названием DarkSide.
Об этом заявил бывший чиновник из сферы кибербезопасности, пишет CNN. Также о причастности российских хакеров со ссылкой на собственные источники сообщают BBC, Bloomberg, NBC News и The Washington Post.
По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что данные, которые остались на компьютерах в сети компании и были зашифрованы, останутся заблокированными, если им не заплатят выкуп. Какую сумму требуют хакеры — неизвестно.
По мнению экспертов по кибербезопасности, DarkSide избегает нападений на объекты в России, которую обвиняют в сокрытии киберпреступников.
В США из-за блокирования работы трубопровода объявлено чрезвычайное положение.
- В прошлом году власти США обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Американские СМИ сообщали, что от атаки пострадали 50 организаций и ведомств, в том числе Минобороны и Минэнерго. Хакерам удалось похитить тысячи писем сотрудников Госдепа США.
- В апреле в администрации президента пришли к выводу, что за атакой стоит Россия.