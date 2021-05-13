Американский трубопровод Colonial Pipeline восстанавливает работу. Выкуп хакерам платить не будут

Крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline начал восстанавливать работу после кибератаки.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании, на это уйдет несколько дней.

В Colonial не собираются платить выкуп хакерам. Сейчас компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами, Министерством энергетики и американской фирмой по кибербезопасности для восстановление системы и разблокировки данных.

Тем временем, из-за дефицита бензина президент США Джо Байден сообщил, что в стране отменили часть ограничений на транспортировку топлива.

«Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо», — сказал Байден.