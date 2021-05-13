Американский трубопровод Colonial Pipeline восстанавливает работу. Выкуп хакерам платить не будут

Крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline начал восстанавливать работу после кибератаки.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании, на это уйдет несколько дней.
В Colonial не собираются платить выкуп хакерам. Сейчас компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами, Министерством энергетики и американской фирмой по кибербезопасности для восстановление системы и разблокировки данных.
Тем временем, из-за дефицита бензина президент США Джо Байден сообщил, что в стране отменили часть ограничений на транспортировку топлива.
«Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо», — сказал Байден.
- 7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».
- По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что зашифровали данные на компьютерах. Они останутся заблокированными, если им не заплатят выкуп. Какую сумму требуют хакеры — неизвестно.
- Уже 11 мая на юге США начался дефицит бензина. Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, а ряд штатов ввели чрезвычайное положение.