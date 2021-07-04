Байден не исключает участия российских хакеров в новой кибератаке на компании США

Белый дом направил американские спецслужбы расследовать, кто стоит за хакерской атакой, от которой пострадали около 200 американских компаний. Эксперты говорят о вероятной причастности группировки REvil, которая связана с Россией.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.

«Сначала считалось, что это не российские власти, но мы в этом еще не уверены», — заявил глава Белого дома и добавил, что США ответит Путину на такие действия.