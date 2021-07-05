Кібератака на американську IT-компанію Kaseya: хакери вимагають $70 мільйонів за дешифрування файлів усіх жертв

Імовірні російські хакери з угрупування REvil, яку підозрюють у масовій кібератаці на американську IT-компанію Kaseya, вимагають викуп у розмірі $70 мільйонів у біткоїнах за розблокування даних.

Відповідну вимогу хакери оприлюднили у блозі REvil.

Експерт з кібербезпеки компанії Recorded Future вважає, що вимога справжня, оскільки REvil веде цей блог із 2020 року.

Одна з найбільших кібератак заблокувала роботу тисяч різних компаній у всьому світі. Угруповання REvil зламало інструмент програмного інтерфейсу VSA компанії Kaseya і встановило шкідливе оновлення.

Хакери шляхом шифрування даних заблокували цілі системи бухгалтерського обліку.