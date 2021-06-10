Найбільший у світі виробник мʼяса заплатив хакерам $11 мільйонів

Найбільший у світі виробник мʼяса JBS заплатив $11 мільйонів (в еквіваленті) російським хакерам, які атакували системи корпорації у США.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Це було дуже складне рішення для нашої компанії та для мене особисто. Однак ми відчували, що це рішення необхідно ухвалити, щоб запобігти будь-якому потенційному ризику для наших клієнтів», — заявив генеральний директор JBS USA Андре Ногейра.

Як зазначається, на момент виплати компанія відновила роботу більшості своїх підприємств.

За попередніми результатами розслідування, жодні дані компанії, клієнтів або співробітників не були скомпрометовані.

Також у JBS USA розповіли, що протягом усього інциденту підтримували постійний звʼязок з урядовими чиновниками. Наразі розслідування ще триває.