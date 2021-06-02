Найбільший в світі виробник мʼяса постраждав від кібератаки. Підозрюють хакерів з Росії

Найбільший в світі виробником мʼяса, бразильська компанія JBS, зазнала хакерської атаки.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що постраждали сервери, які забезпечують роботу філій компанії в Північній Америці і Австралії. При цьому резервні сервери не постраждали. Компанія припинила роботу всіх постраждалих систем і повідомила про це владу.
Видання Bloomberg повідомляє, що через атаки компанія змушена була призупинити забій худоби в Австралії і роботу заводів з перероблення яловичини. JBS сподівається відновити виробництво протягом 2 червня.
Як передає видання The Hill, заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що JBS підозрює в кібератаці хакерів з Росії. Вона додала, що Білий дім «взаємодіє з урядом Росії» з цього питання.
За інформацією джерел Bloomberg, за атакою на JBS варто хакерське угруповання REvil, також відоме як Sodinokibi. Раніше воно заявило, що зламало тайванського постачальника Apple.
- 7 травня найбільший в США паливний трубопровід Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують із Росією. Президент Джо Байден заявив, що попри відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «певну відповідальність».