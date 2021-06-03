ФБР звинуватило російських хакерів в атаці на найбільшого у світі виробника мʼяса

Федеральне бюро розслідувань США звинуватило російське хакерське угруповування REvil у атаці на американський філіал найбільшого у світі виробника мʼяса, бразильської компанії JBS.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

«За інформацією ФБР, відповідальність за кібератаку на JBS SA покладається на хакерське угруповання REvil, повʼязане з Росією», — зазначається в повідомленні.

Це угруповання, відоме також як Sodinokibi, активно застосовувало програми вірусів-вимагачів з моменту своєї появи у 2019 році. Вони реалізовували модель RaaS (Ransomware-as-a-Service), тобто «Вимагання-як-послуга», коли розробники програмного забезпечення розробляють та підтримують роботу вірусів, а використовують їх безпосередньо клієнти та партнери угруповання.

Повідомляється також, що група REvil вклала $1 мільйон у біткоїнах для гарантій у реалізації своєї схеми.