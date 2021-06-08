Правоохоронці змогли повернути частину викупу, який найбільший нафтопровід США заплатив хакерам після кібератаки

Американські правоохоронці змогли повернути частину викупу, який був виплачений хакерам після кібератаки на оператора паливопроводу Colonial Pipeline.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США повідомило, що слідчим вдалося повернути близько $2,3 млн, які були передані хакерам в криптовалюті. У відомстві пояснили, що, за даними влади, це — істотна частина грошей, які оператор Colonial Pipeline виплатив кібершахраям.

«Слідчі США повернули мільйони доларів в криптовалюті, виплачені як викуп хакерам, чия кібератака паралізувала роботу ключового паливопроводу на східному узбережжі США минулого місяця», — йдеться в повідомленні телеканалу.