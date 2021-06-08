Правоохоронці змогли повернути частину викупу, який найбільший нафтопровід США заплатив хакерам після кібератаки

Американські правоохоронці змогли повернути частину викупу, який був виплачений хакерам після кібератаки на оператора паливопроводу Colonial Pipeline.
Про це повідомляє CNN.
Міністерство юстиції США повідомило, що слідчим вдалося повернути близько $2,3 млн, які були передані хакерам в криптовалюті. У відомстві пояснили, що, за даними влади, це — істотна частина грошей, які оператор Colonial Pipeline виплатив кібершахраям.
«Слідчі США повернули мільйони доларів в криптовалюті, виплачені як викуп хакерам, чия кібератака паралізувала роботу ключового паливопроводу на східному узбережжі США минулого місяця», — йдеться в повідомленні телеканалу.
- 7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують із Росією. Президент Джо Байден заявив, що попри відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «певну відповідальність».
- Уже 11 травня на півдні США почався дефіцит бензину. Національний попит на паливо підскочив на 20%. Середня роздрібна ціна на бензин у країні зросла до $2,9 за галон, у низці штатів ввели надзвичайний стан.
- Пізніше стало відомо, що угруповання DarkSide після зламу Colonial Pipeline отримала $90 мільйонів в біткоїнах.