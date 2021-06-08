Правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который крупнейший нефтепровод США заплатил хакерам после кибератаки

Американские правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline.

Об этом сообщает CNN.

Министерство юстиции США сообщило, что следователям удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюте. В ведомстве пояснили, что, по данным властей, это — существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил атаковавшим его системы кибермошенникам.

«Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака привела к парализации работы ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце», — говорится в сообщении телеканала.