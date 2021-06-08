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Правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который крупнейший нефтепровод США заплатил хакерам после кибератаки

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который крупнейший нефтепровод США заплатил хакерам после кибератаки

Michael M. Santiago / Staff

Американские правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline.

Об этом сообщает CNN.

Министерство юстиции США сообщило, что следователям удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюте. В ведомстве пояснили, что, по данным властей, это — существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил атаковавшим его системы кибермошенникам.

«Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака привела к парализации работы ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце», — говорится в сообщении телеканала.

  • 7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
  • Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».
  • Уже 11 мая на юге США начался дефицит бензина. Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.
  • Позже стало известно, что группировка DarkSide после взлома Colonial Pipeline получила $90 миллионов в биткоинах.