Мінʼюст США висунув звинувачення проти українського хакера. Його повʼязують із російським угрупуванням REvil

Міністерство юстиції США звинуватило громадянина України Ярослава Васинського за статтями, повʼязаними з кібершахрайством.

Про це пише NBC News.

Васинський, за даними США, здійснив близько 2,5 тис. атак із застосуванням програм-здирників, і ці атаки принесли йому $2,3 млн. Ці кошти йому заплатили жертви за розблокування заражених програмами систем.

У судових документах йдеться про те, що на думку США, Васинський та його спільники написали шкідливе програмне забезпечення, яке вперше застосували у квітні 2019 року, та регулярно оновлювали його. Жертвами вірусів стали, за даними Мінʼюсту, щонайменше 10 американських компаній у восьми штатах, назви компаній не наводяться.

22-річного українця затримали у Польщі під час спроби вʼїхати з території України. США вимагали його екстрадиції. За даними видання, він входив до хакерського угрупування REvil, яке стояло за великою атакою на американські компанії в липні цього року.