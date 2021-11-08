Минюст США выдвинул обвинения украинскому хакеру. Его связывают с российской группировкой REvil

Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством.
Об этом пишет NBC News.
Васинский, по данным США, совершил около 2,5 тыс. атак с применением программ-вымогателей, и эти атаки принесли ему $2,3 млн, которые ему заплатили жертвы за разблокировку зараженных программами систем.
В судебных документах говорится, что по мнению США Васинский и его сообщники написали вредоносное програмное обеспечение, которое впервые применили в апреле 2019 года, и регулярно обновляли его. Жертвами вирусов стали, по данным Минюста, стали по меньшей мере 10 американских компаний в восьми штатах, названия компаний не приводятся.
22-летнего украинца задержали в Польше при попытке въехать с территории Украины. США потребовали его экстрадиции. По данным издание, он входил в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.
- В марте REvil зашифровала файлы компании Acer и потребовала заплатить $50 миллионов в криптовалюте Monero, в апреле группировка атаковала поставщика Apple. В июне жертвой REvil стала крупнейшая мясоперерабатывающая компания в мире JBS, которая заплатила хакерам выкуп в размере $11 миллионов в биткоинах. В июле REvil взломали Kaseya, вымогая $50 млн.
- В конце октября стало известно, что американские спецслужбы при поддержке «иностранного партнера» взломали сервера хакерской группировки REvil, которую связывают с Кремлем. Она исчезла из даркнета в июле, но кто именно взломал ее, было неизвестно. После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность.