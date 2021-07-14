Хакерская группировка REvil, которую связывают с Кремлем, исчезла из даркнета. Именно она совершила кибератаки на США

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти повлиять на хакеров, которые действуют на территории РФ и вредят безопасности других стран.
Речь идет о группировке REvil, которая недавно провела кибератаку на ІТ-компанию Kaseya.
Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне.
«Наш посыл ясен — страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — подчеркнул глава Госдепа.
После этого сайты хакерской группировки REvil, которая, предположительно, действует из России, оказались недоступны. Вся онлайн-инфраструктура хакеров не работает, включая их платежные порталы и чат.
Пока неизвестно, с чем это связано — со временным сбоем или отключением, предпринятым самой группировкой либо правоохранительными органами.
«Все сайты Revil не работают, включая сайты, где обсуждали и получали выкуп от жертв кибератак», — написал автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.
REvil связывают с РФ, поскольку они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке.
Напомним, президент США Джо Байден 9 июля во время телефонных переговоров призвал главу России Владимира Путина пресекать хакерские атаки, совершаемые киберпреступниками из РФ.
- Хакеры REvil совершили за последнее время ряд резонансных кибератак с требованием выкупа за разблокировку систем. Взлом систем IT-фирмы Kaseya затронул тысячи компаний по всему миру. За возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики сначала запросили $70 миллионов, но позже в беседе с журналистом Reuters назвали сумму в $50 миллионов.
- В марте REvil зашифровала файлы компании Acer и потребовала заплатить $50 миллионов в криптовалюте Monero, в апреле группировка атаковала поставщика Apple. В июне жертвой REvil стала крупнейшая мясоперерабатывающая компания в мире JBS, которая заплатила хакерам выкуп биткоинами на сумму $11 миллионов.