Хакерське угруповання REvil, яке повʼязують із Кремлем, зникло з даркнету. Саме воно здійснило кібератаки на США

«Наш посил зрозумілий — країни, що покривають кіберзлочинців, несуть відповідальність за вжиття заходів. Якщо вони цього не зроблять, ми зробимо», — підкреслив глава Держдепу.

Про це він заявив на конференції у Вашингтоні.

Ідеться про угруповання REvil, яке нещодавно здійснило кібератаку на американську ІТ-компанію Kaseya .

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу вплинути на хакерів, які діють на території РФ і шкодять безпеці інших країн.

Після цього сайти хакерського угруповання REvil, яке, імовірно, діє з Росії, виявилися недоступним. Уся онлайн-інфраструктура хакерів не працює, зокрема їхні платіжні портали та чат.

Поки невідомо, з чим саме це повʼязано — з тимчасовим збоєм чи відключенням, вжитим самим угрупованням або правоохоронними органами.

«Усі сайти Revil не працюють, зокрема сайти, де обговорювали й отримували викуп від жертв кібератак», — написав автор блогу про компʼютерну безпеку BleepingComputer Лоренс Абрамс.

REvil повʼязують з РФ, тому що вони не атакують російські організації та підприємства у країнах колишнього СРСР і часто публікують повідомлення російською.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 9 липня під час телефонних переговорів закликав главу Росії Володимира Путіна припинити хакерські атаки, що здійснюються кіберзлочинцями з РФ.