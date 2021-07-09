Байден вимагає від Путіна «вжити заходів» проти хакерів, які атакують США

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та вимагає «вжити заходів» щодо хакерів, які атакують США.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За словами представників Білого дому, Байден повідомив Путіну про необхідність вжити заходів щодо груп хакерів-вимагачів, які атакують США з території Росії, та долучитися до більш широкої ініціативи боротьби з вірусами-вимагачами.