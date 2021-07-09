Байден требует от Путина «принять меры» против хакеров, которые атакуют США

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и требует «принять меры» против хакеров, которые атакуют США.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В ходе разговора Байден сообщил Путину о необходимости принятия мер относительно групп хакеров-вымогателей, которые атакуют США с территории России, и приобщиться к более широкой инициативе по борьбе с вирусами-вымогателями.
«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые шаги для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова», — говорится в сообщении.
- Белый дом поручил американским спецслужбам расследовать, кто стоит за хакерской атакой, от которой пострадали около 200 американских компаний. Эксперты говорят о вероятной причастности группировки REvil, которая связана с Россией.
- Объектом новой кибератаки 1 июля стала IT-компания Kaseya из Флориды. В результате атаки только в Соединенных Штатах пострадали не менее 200 компаний, использующих программное обеспечение Kaseya, а во всем мире слом мог повлиять на деятельность около 1000 предприятий. Жертвами киберпреступников стали и несколько сетей супермаркетов Швеции, которые также пользуются услугами Kaseya. Компания ESET заявила, что от действий злоумышленников пострадали фирмы в как минимум 17 странах мира.