ФСБ России по запросу Белого дома задержала хакеров из группировки REvil

Федеральная служба безопасности РФ после обращения правоохранительных органов США задержала хакеров из группировки REvil

У 14 членов группировки провели обыски и изъяли более 426 миллионов рублей, $600 тысяч, €500 тысяч, а также оборудование и 20 автомобилей премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса России — незаконное обращение платежных средств.

По версии ФСБ, эти хакеры разработали вредоносное программное обеспечение и организовали хищение средств с банковских счетов иностранных граждан. Личности задержанных не раскрывают.