ФСБ России по запросу Белого дома задержала хакеров из группировки REvil

Федеральная служба безопасности РФ после обращения правоохранительных органов США задержала хакеров из группировки REvil
У 14 членов группировки провели обыски и изъяли более 426 миллионов рублей, $600 тысяч, €500 тысяч, а также оборудование и 20 автомобилей премиум-класса.
Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса России — незаконное обращение платежных средств.
По версии ФСБ, эти хакеры разработали вредоносное программное обеспечение и организовали хищение средств с банковских счетов иностранных граждан. Личности задержанных не раскрывают.
- Группа REvil стала общеизвестна после атаки на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS, которая заплатила хакерам $11 миллионов за восстановление зашифрованной информации. После этого группа атаковала американскую компанию Kaseya, предоставляющую сетевые услуги компаниям, не имеющим собственных IT-департаментов.
- После этого американские спецслужбы при поддержке «иностранного партнера» взломали сервера хакерской группировки REvil, которую связывают с Кремлем. Она исчезла из даркнета в июле, но кто именно взломал ее сервера — неизвестно. После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность.