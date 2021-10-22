Спецслужбы США взломали серверы хакерской группы REvil, которую связывают с Кремлем

Американские спецслужбы при поддержке «иностранного партнера» взломали сервера хакерской группировки REvil, которую связывают с Кремлем. Она исчезла из даркнета в июле, но кто именно взломал ее, было неизвестно. После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и экспертов в сфере кибербезопасности.

REvil связывают с РФ, поскольку они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке. Именно поэтому власти США связывали REvil с Кремлем.