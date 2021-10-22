Спецслужби США зламали сервери хакерської групи REvil, яку повʼязують із Кремлем

Американські спецслужби за підтримки «іноземного партнера» зламали сервери хакерського угруповання REvil, яке повʼязують з Кремлем. Вона зникла з даркнету у липні, але хто саме зламав її, було невідомо. Після зламу хакери вимушено припинили свою діяльність.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела і експертів у сфері кібербезпеки.

REvil повʼязують з РФ, оскільки вони не атакують російські організації та підприємства в країнах колишнього СРСР і часто публікують повідомлення російською мовою. Саме тому влада США повʼязувала REvil з Кремлем.