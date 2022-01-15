В Белом доме подтвердили арест хакеров REvil российской ФСБ. Один из задержанных причастен атаке на Colonial Pipeline

В администрации президента США подтвердили факт задержания хакерской группы REvil в России.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного неназванного чиновника.

По его словам, РФ проинформировала США об аресте хакеров. Среди задержанных также был участник атаки на крупнейший американский топливный трубопровод Colonial Pipeline в мае 2021 года. Взлом приписывали группе DarkSide — за информацию о ней США объявили награду, однако арест представителя REvil может говорить о связи между этими хакерскими группами.

Чиновник заявил, что США приветствуют задержание хакеров, но не знают о мотивах таких действий со стороны российских властей. «На наш взгляд, эти события никак не связаны с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной», — добавил он.

Отдельно чиновник отметил, что у США нет договора об экстрадиции с Россией, но американская сторона ожидает, что хакеры предстанут перед судом.