Канцлер Німеччини анонсував найближчим часом перемовини у «нормандському форматі». Але дату поки не визначили

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував найближчим часом чергові перемовини у «нормандському форматі» щодо Донбасу. Але він не назвав точну дату та рівень представництва.

Про це Шольц повідомив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте.

Він підкреслив, що Німеччина та Франція роблять все, щоб активізувати цей формат. Для цього їхні представники провели перемовини в Україні та Росії.

«І ми дуже раді, що незабаром перемовники всіх чотирьох сторін зустрінуться знову з метою підготовчих перемовин», — заявив Шольц.

Водночас він не назвав чіткої дати та хто саме планує зустрітися. За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про зустріч на рівні зовнішньополітичних радників України, Росії, Німеччини та Франції.