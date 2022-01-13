Канцлер Німеччини анонсував найближчим часом перемовини у «нормандському форматі». Але дату поки не визначили

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував найближчим часом чергові перемовини у «нормандському форматі» щодо Донбасу. Але він не назвав точну дату та рівень представництва.
Про це Шольц повідомив на пресконференції з прем’єром Нідерландів Марком Рютте.
Він підкреслив, що Німеччина та Франція роблять все, щоб активізувати цей формат. Для цього їхні представники провели перемовини в Україні та Росії.
«І ми дуже раді, що незабаром перемовники всіх чотирьох сторін зустрінуться знову з метою підготовчих перемовин», — заявив Шольц.
Водночас він не назвав чіткої дати та хто саме планує зустрітися. За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про зустріч на рівні зовнішньополітичних радників України, Росії, Німеччини та Франції.
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі. Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки зустрічі.
- 8 листопада 2021 року голова МЗС РФ Лавров відмовився від зустрічі в рамках формату, пославшись, зокрема, на відсутність підсумкового документа майбутньої зустрічі. 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих переговорів у «нормандському форматі». Вони зазначили, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- У МЗС України заявили, що Росія таким чином «добиває формат», а в РФ висунули умови для зустрічі — Україна має виконати всі Мінські домовленості.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».