Канцлер Германии анонсировал в ближайшее время переговоры в «нормандском формате». Но дату пока не определили

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшее время очередные переговоры в «нормандском формате» по Донбассу. Но он не назвал точную дату и уровень представительства.
Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.
Он подчеркнул, что Германия и Франция делают все, чтобы активизировать этот формат. Для этого их представители провели переговоры в России и Украине.
«И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех сторон снова встретятся с целью подготовительных переговоров», — заявил Шольц.
В то же время он не назвал четкой даты и кто планирует встретиться. По данным источников «РБК-Украина», речь идет о встрече на уровне внешнеполитических советников Украины, России, Германии и Франции.
- «Нормандский формат» — это переговоры президентов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе. В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже состоялась в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки встречи.
- 8 ноября 2021 года глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись, в частности, на отсутствие итогового документа предстоящей встречи. 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отметили, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи – Украина должна выполнить все Минские договоренности.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».