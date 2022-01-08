Глава ОП Андрій Єрмак: Радники лідерів «нормандської четвірки» приїдуть в Україну

Наступного тижня, з 10 січня, до України приїдуть політичні радники лідерів Німеччини і Франції, які зустрінуться в межах «нормандського формату» на рівні радників.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
«За останні два дні провів дзвінок з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації», — зазначив Єрмак та додав, що незабаром політичні радники лідерів країн-учасниць «нормандського формату» приїдуть до Києва.
Також глава ОП повідомив, що він обговорив ситуацію навколо українських кордонів і з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки зустрічі.
- 8 листопада 2021 року голова МЗС РФ Лавров відмовився від зустрічі в рамках формату, пославшись, зокрема, на затвердження підсумкового документа майбутньої зустрічі. 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих переговорів у «нормандському форматі». Вони зазначили, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- У МЗС України заявили, що Росія таким чином «добиває формат», а в РФ висунули умови для зустрічі — Україна має виконати всі Мінські домовленості.
- 15 грудня президент Зеленський провів зустріч із лідерами Франції та Німеччини, обговоривши російську загрозу і курс у НАТО.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».