Глава ОП Андрій Єрмак: Радники лідерів «нормандської четвірки» приїдуть в Україну

Наступного тижня, з 10 січня, до України приїдуть політичні радники лідерів Німеччини і Франції, які зустрінуться в межах «нормандського формату» на рівні радників.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«За останні два дні провів дзвінок з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном. Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації», — зазначив Єрмак та додав, що незабаром політичні радники лідерів країн-учасниць «нормандського формату» приїдуть до Києва.

Також глава ОП повідомив, що він обговорив ситуацію навколо українських кордонів і з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.