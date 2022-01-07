Франція і Німеччина ініціювали зустріч «нормандського формату» найближчими тижнями

Франція і Німеччина ініціювали найближчими тижнями зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі із колегією Єврокомісії заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Укрінформ.

«Із канцлером Шольцем [канцлер Німеччини] ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів [...]. Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, аби просуватися вперед у цих ключових напрямках», — сказав Макрон.

Він наголосив, що питання розвитку безпеки і оборони Європи буде одним з головних напрямків під час головування Франції в Раді ЄС у наступні пів року.