Франция и Германия инициировали встречу «нормандского формата» в ближайшие недели

Франция и Германия инициировали в ближайшие недели встречу лидеров «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Укринформ.
«С канцлером Шольцем [канцлер Германии] мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель [...]. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по этим ключевым направлениям», — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что вопрос развития безопасности и обороны Европы будет одним из главных направлений во время председательства Франции в Совете ЕС в следующие полгода.
- «Нормандский формат» — это переговоры президетнов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран провели встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.
- 8 ноября 2021 года глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись, в том числе, на утверждение итогового документа будущей встречи. 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отметили, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи — Украина должна выполнить все Минские договоренности.
- 15 декабря президент Зеленский провел встречу с лидерами Франции и Германии, обсудив российскую угрозу и курс в НАТО.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».