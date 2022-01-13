Євросоюз ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії через дестабілізацію ситуації в Україні ще на пів року — до 31 липня 2022 року.

Відповідне рішення було ухвалено 13 січня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, заборону фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам.

Санкції також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів оборонного призначення і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих користувачів військового призначення в Росії.

Водночас обмежено доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.