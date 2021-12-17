ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року. Там пригрозили новими санкціями, якщо РФ вторгнеться в Україну.
Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
«Лідери країн ЄС одностайно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії», — написав він.
Мішель також зазначив, що ЄС закликає Росію виконувати Мінські угоди, і попередив, що в разі вторгнення в Україну на неї чекають «масивні наслідки» і РФ доведеться заплатити «високу ціну».
Водночас у ЄС підкреслюють, що прагнуть мати хороші відносини з Росією, але все залежить від Москви.
«Ми хотіли б бачити ситуацію, за якої відносини з Росією були б добрими, але це значною мірою залежить від вибору, який зробить Москва», — сказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США та Росії.
- 9 грудня Байден зателефонував президенту Зеленському — вони обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.