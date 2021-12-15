Bloomberg: Великі країни ЄС не підтримують введення нових санкцій проти Росії

Провідні країни-члени Європейського Союзу виступають проти введення нових санкцій проти Росії. Вони хочуть сконцентруватися на діалозі з РФ.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

Ці країни чинять опір розробці нових санкцій та інших покарань щодо Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть спочатку провести з РФ перемовини перед тим, як готувати санкції.

Водночас інші країни ЄС запевняють, що саме публічні погрози санкціями можуть стримувати російського президента Володимира Путіна.

Низка іноземних лідерів, зокрема президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, провели телефонні розмови з Путіним, у яких попередили про можливе застосування жорстких санкцій. Вони стосуватимуться російської банківської системи, також це можливе закриття газопроводу «Північний потік — 2».