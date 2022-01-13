Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

Европейский Союз продлил экономические санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине еще на полгода — до 31 июля 2022 года.

Соответствующее решение было принято 13 января по результатам оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, сообщается на сайте Совета ЕС.

Речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрете финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.