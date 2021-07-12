Євросоюз продовжив санкції проти Росії через дестабілізацію України до 2022 року

Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти Росії через дестабілізацію України.

Відповідний документ був ухвалений 12 липня, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

«Рада сьогодні постановила продовжити санкції щодо окремих секторів економіки Російської Федерації ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року», — йдеться у документі.

Як зазначається, йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, заборону фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам.

Санкції також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів оборонного призначення і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих користувачів військового призначення в Росії.

Водночас обмежено доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.

У Раді ЄС також зазначили, що окрім економічних санкцій, блок застосовує різні заходи у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь, а також на навмисну ​​дестабілізацію України: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження поїздок) і конкретні обмеження економічних відносин із Кримом і Севастополем.