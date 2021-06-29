ЄС «на майбутнє» підготує санкції проти Росії — якщо та й надалі порушуватиме міжнародне право

Європейська рада за підсумками першого дня переговорів лідерів країн-членів ЄС доручила Єврокомісії та голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю вивчити можливість ввести нові санкції проти Росії, якщо це знадобиться в майбутньому.
Про це Боррель написав у своєму блозі.
ЄС вважає за необхідне підготувати «тверду і скоординовану відповідь на будь-які подальші зловмисні, незаконні та підривні дії Росії, повною мірою використовуючи всі інструменти, наявні в розпорядженні Євросоюзу».
«Європейська рада запросила Комісію і мене представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право щодо наших держав-членів і наших сусідів», — зазначив Боррель.
Учасники саміту закликали Росію «припинити дії, спрямовані проти членів ЄС і третіх країн», і виконувати Мінські домовленості. ЄС також продовжуватиме тиснути на Росію через її відмову співпрацювати у справі про авіакатастрофу літака MH17 над Україною.
Європейська рада також нагадала про важливість контактів між людьми і про необхідність підтримувати російське громадянське суспільство.
- 25 червня 2021 року Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії. Уперше економічні санкції впровадили 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на «дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні». Ці заходи посилили у вересні 2014 року.