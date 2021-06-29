ЕС «на будущее» подготовит санкции против России — если та продолжит нарушать международное право

Европейский совет по итогам первого дня переговоров лидеров стран-членов ЕС поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю изучить возможность ввести новые санкции против России, если это понадобится в будущем.

Об этом Боррель написал в своем блоге.

ЕС считает необходимым подготовить «твердый и скоординированный ответ на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза».

«Европейский совет пригласил Комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы в случае, если Россия продолжит нарушать международное право в отношении наших государств-членов и наших соседей», — отметил Боррель.

Участники саммита призвали Россию «прекратить действия, направленные против членов ЕС и третьих стран», и выполнять Минские договоренности. ЕС также будет продолжать давить на Россию в связи с ее отказом сотрудничать по делу об авиакатастрофе самолета MH17 над Украиной.