ЕС официально продлил экономические санкции против России за оккупацию украинского Крыма

Европейский Союз решил продлить экономические санкции против России, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений», — написал он в Twitter.

Экономические санкции ЕС против России продолжаются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений и по результатам «нормандского формата».

Сначала постановление принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в Официальном журнале Евросоюза санкции вступают в силу.

Экономические санкции предусматривают:

экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти;

ограничения для трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний;

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, которые близки к государству.

Впервые экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.