ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії за окупацію українського Криму

Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських угод», — написав він у Twitter.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки перебігу виконання Мінських угод та за результатами «нормандського формату».

Спершу постанову ухвалює Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в Офіційному журналі Євросоюзу санкції набувають чинності.

Економічні санкції передбачають:

експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

впровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

обмеження доступу Росії до окремих технологій та послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти;

обмеження для трьох великих російських енергетичних та трьох оборонних компаній;

обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для пʼяти російських фінансових установ, які близькі до держави.

Вперше економічні санкції були впроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на «дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні». Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.