Євросоюз продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня 2022 року.

Санкції стосуються імпорту в ЄС товарів із Криму або Севастополя, інфраструктурних та фінансових інвестицій, а також туристичних послуг на півострові.

До того ж під обмеженнями перебувають експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, або для розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

У Євросоюзі наголосили, що не визнають незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і продовжують засуджувати це порушення міжнародного права.