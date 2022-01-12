Виведення військ ОДКБ з Казахстану почнеться 13 січня

«Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом кількох днів», — сказав Токаєв у середу на засіданні оперативного штабу в Алмати.

Про це пише місцеве видання KazTag .

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку з країни почнеться з 13 січня.

За його словами, «саме перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації в країні».

«Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам — главам держав», — сказав Токаєв.