Протести в Казахстані: силовики затримали майже 10 тисяч людей, а президент оголосив про виведення військ ОДКБ

Станом на ранок 11 січня в Казахстані за девʼять днів протестів затримали 9 900 учасників мітингів і демонстрацій, повідомила пресслужба МВС. Відомство досі не надало офіційних даних щодо кількості загиблих людей.

У країні продовжуються операції силовиків із затримання людей, але, як запевняє влада, вони на завершальному етапі. Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що порядок у країні повністю відновлено, а загрози безпеці усунуті.

Він знову назвав те, що сталося, спробою «державного перевороту», яка «координувалася з одного центру».

Також президент Токаєв оголосив про поетапне виведення військ ОДКБ, яке почнеться через два дні. Він наголосив, що основну «місію миротворчих сил успішно завершено» і вивід займе не більше за 10 днів.

У Казахстані від ОДКБ перебувають 2 030 військових і 250 одиниць техніки.

Крім цього, у Казахстані з сьогоднішнього дня новий премʼєр-міністр — Аліхан Смаїлов. До призначення він обіймав посаду першого заступника премʼєра. У різні роки він був міністром фінансів і помічником президента.