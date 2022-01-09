Влада Казахстану назвала кількість загиблих у протестах. Пізніше МОЗ від даних відхрестився, а одне із відомств заявило про помилку

У Казахстані з початку протестів загинули 164 людини.

Як передають «Sputnik Казахстан» і Informburo.kz із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя, найбільше загиблих в Алмати — 103 людини. У Кизилординській області загинула 21 людина, у Жамбилській області — 10 людей, а в Алматинській області — 8.

За даними уповноваженої з прав дитини в Казахстані, серед загиблих троє дітей. Один із них був убитий з вогнепальної зброї.

У відомстві не уточнили, чи включено в ці дані загиблих силовиків та військових.

Пізніше казахський портал Orda повідомив, що інформація про кількість загиблих не відповідає дійсності, оскільки у МОЗ заявили, що не давали таких цифр. При цьому на Telegram-каналі, який перебуває під контролем Міністерства інформації і суспільного розвитку, дані щодо кількості загиблих не видалені. У відомстві заявили, що публікація статистики — це технічна помилка.

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