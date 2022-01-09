Влада Казахстану назвала кількість загиблих у протестах. Пізніше МОЗ від даних відхрестився, а одне із відомств заявило про помилку

У Казахстані з початку протестів загинули 164 людини.
Як передають «Sputnik Казахстан» і Informburo.kz із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя, найбільше загиблих в Алмати — 103 людини. У Кизилординській області загинула 21 людина, у Жамбилській області — 10 людей, а в Алматинській області — 8.
За даними уповноваженої з прав дитини в Казахстані, серед загиблих троє дітей. Один із них був убитий з вогнепальної зброї.
У відомстві не уточнили, чи включено в ці дані загиблих силовиків та військових.
Пізніше казахський портал Orda повідомив, що інформація про кількість загиблих не відповідає дійсності, оскільки у МОЗ заявили, що не давали таких цифр. При цьому на Telegram-каналі, який перебуває під контролем Міністерства інформації і суспільного розвитку, дані щодо кількості загиблих не видалені. У відомстві заявили, що публікація статистики — це технічна помилка.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти.
- Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ відкоригували дані щодо загиблих поліцейських і бійців Нацгвардії — їх 16, а не 18, як повідомлялося раніше. Серед військових загиблих двоє. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей.