Власти Казахстана назвали количество погибших в протестах. Позднее Минздрав от данных открестился, а одно из ведомств заявило об ошибке

В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека.

Как передают «Sputnik Казахстан» и Informburo.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения, больше всего погибших в Алматы — 103 человека. В Кызылординской области 21 погибший, в Жамбылской области погибли 10 человек, а в Алматинской области — 8.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, среди погибших трое детей. Один из них был убит из огнестрельного оружия.

В ведомстве не уточнили, включены ли в эти данные погибшие силовики и военные.

Позднее казахский портал Orda сообщил, что информация о количестве погибших не соответствует действительности, поскольку в Минздраве заявили, что не давали таких цифр. При этом на Telegram-канале, который находится под контролем Министерства информации и общественного развития, данные о количестве погибших не удалены. В ведомстве заявили, что публикация статистики — техническая ошибка.

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