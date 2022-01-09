Власти Казахстана назвали количество погибших в протестах. Позднее Минздрав от данных открестился, а одно из ведомств заявило об ошибке

В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека.
Как передают «Sputnik Казахстан» и Informburo.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения, больше всего погибших в Алматы — 103 человека. В Кызылординской области 21 погибший, в Жамбылской области погибли 10 человек, а в Алматинской области — 8.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, среди погибших трое детей. Один из них был убит из огнестрельного оружия.
В ведомстве не уточнили, включены ли в эти данные погибшие силовики и военные.
Позднее казахский портал Orda сообщил, что информация о количестве погибших не соответствует действительности, поскольку в Минздраве заявили, что не давали таких цифр. При этом на Telegram-канале, который находится под контролем Министерства информации и общественного развития, данные о количестве погибших не удалены. В ведомстве заявили, что публикация статистики — техническая ошибка.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и крупных столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты.
- Сегодня в Министерстве внутренних дел откорректировали данные по погибшим полицейским и бойцам Нацгвардии — их 16, а не 18, как сообщалось ранее. Среди военных погибших двое. За семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек.