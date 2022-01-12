Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих стран. Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить благодарность командованию контингента за проделанную работу в течение нескольких дней», — сказал Токаев в среду на заседании оперативного штаба в Алматы.

Об этом пишет местное издание KazTag .

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности из страны начнется с 13 января.

По его словам, «само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в частности в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в стране».

«Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз благодарю моих коллег — глав государств», — сказал Токаев.