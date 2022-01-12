Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности из страны начнется с 13 января.
Об этом пишет местное издание KazTag.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих стран. Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить благодарность командованию контингента за проделанную работу в течение нескольких дней», — сказал Токаев в среду на заседании оперативного штаба в Алматы.
По его словам, «само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в частности в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в стране».
«Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз благодарю моих коллег — глав государств», — сказал Токаев.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев.